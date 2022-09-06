تصديق اقوال مدان بجريمة قتل متهم موقوف داخل محكمة استئناف نينوى

2022/09/06 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، مصادقة محكمة تحقيق الموصل اقوال المتهم بجريمة قتل متهم موقوف داخل مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى.

وذكر بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الموصل الايمن صدقت اقوال المتهم عن جريمة قتل متهم موقوف داخل مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى، وتوقيف احد المحامين وحماية المنشات في المحكمة ومنتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم الموقوف".

واضاف، أن "المتهم الذي تم توقيفه استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات اعترف اعترافا مفصلا بجريمته"، مبينا أنه "تم توقيف احد المحامين لقيامه بتقديم تسهيلات للمتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

ولفت إلى أنه "تم توقيف منتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم الموقوف ومنتسبي حماية المنشات في المحكمة لاهمالهم باداء واجباتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات"، مشيرا الى انه "لازال التحقيق مستمراً في القضية".

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