بالفيديو.. اندلاع حريق في اكبر سوق شعبي غرب بعقوبة

2022/09/06 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في سوق شعبية غرب بعقوبة في محافظة ديالى.

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن "حريقا اندلع في سوق المفرق أكبر الأسواق الشعبية غرب بعقوبة في محافظة ديالى.

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