2022/09/06 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – بغدادأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، خطر الإرهاب والمخدرات أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأخير استقبل بمكتبه، كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية، الفريق الجوي مارتن سامبسون، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلا عن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود".

وبحسب البيان، أشار الأعرجي، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة هي خطر الإرهاب والمخدرات"، لافتا إلى أن "عودة التفجيرات إلى أفغانستان مؤشر خطير يجب معالجته قبل استفحاله ".

وأكد الأعرجي، أن "سياسة العراق مبنية على إنهاء الخلافات من خلال الحوار والانفتاح على الآخرين، وهذا مبدأ نتمسك به من أجل أمن العراق والمنطقة".

من جانبه أشار الفريق سامبسون، إلى أن لدى بلاده مصالح مشتركة مع العراق"، مؤكدا "استمرار تقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمات، مشددا على "أهمية دور العراق في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: خطر الإرهاب والمخدرات أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: خطر الإرهاب والمخدرات أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).