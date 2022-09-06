تحقيق الموصل تصدق أقوال المتهم بتنفيذ عملية قتل داخل المحكمة

2022/09/06 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف احد المحامين لقيامه بتقديم تسهيلات للمتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.

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