2022/09/06 | 14:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W7QvciF9EIs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا هناك تأخير وزخم كبير في قسم التحليلات بمستشفى الشهيد الصدر؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا هناك تأخير وزخم كبير في قسم التحليلات بمستشفى الشهيد الصدر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).