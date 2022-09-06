وزير النفط العراقي: تحالف

2022/09/06 | 14:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن تحالف "أوبك+" يحرص على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطي الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه.وقال إسماعيل، بعد …

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