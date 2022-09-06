كيف تتحدث مع الأطفال عن الوزن الزائد؟

2022/09/06 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطراب الأكل يؤثر على الأشخاص من كل الأعمار، والأجناس، والخلفيات العرقية.وتُظهر دراسة نُشرت بتاريخ 1 أغسطس/ آب في الدورية الطبية "JAMA Pediatrics"، أن ما يصل إلى 5% من الأطفال يظهرون سلوكيات مضّطربة في تناول الطعام.

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