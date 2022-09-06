"حرب دبلوماسية".. مخاوف من تفجر الأوضاع بين المغرب والجزائر

2022/09/06 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّلت الأزمة بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء الغربية إلى حرب استنزاف دبلوماسية تجاوزت آثارها المنطقة، ما يثير مخاوف من تفجّر الوضع في ظل استمرار انسداد آفاق الحلول، بحسب محللين.

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