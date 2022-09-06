أمريكا تنقل مدرعات عسكرية من سوريا إلى العراق

2022/09/06 | 14:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نقلت القوات الأمريكية، الثلاثاء، 6 أيلول، 2022، مدرعات عسكرية من قاعدتها في ريف محافظة...

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