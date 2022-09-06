تحالف سياسي عراقي يقترح خارطة طريق لحل الأزمة

2022/09/06 | 14:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طرح تحالف الموقف العراقي، الثلاثاء، 6 أيلول، 2022، خارطة طريق من 9 بنود لحلّ...

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