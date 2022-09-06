الاعرجي: الارهاب والمخدرات خطر يواجه العراق والمنطقة

2022/09/06 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يستقبل كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية.استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية، الفريق الجوي مارتن سامبسون، … Readmore

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