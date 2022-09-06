تدمير وكر وضبط مواد شديدة الانفجار في جرف الصخر شمالي بابل (صور)

2022/09/06 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، شروعها بعمليات نوعية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال بيان لوكالة الاستخبارات والذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأضاف أنه "تمكنت وخلال واجباتها المكلف بها في مناطق جرف النصر والرويعية والبهبهاني من تنفيذ عملية تفتيش بالتعاون مع استخبارات محافظتي كربلاء وبابل ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد الشعبي، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله افرشة ومعدات طبخ ومواد غذائية ضمن منطقة البهبهاني، كما عثرت على ٢٥ كغم من مادة TNT ضمن منطقة الرويعية مخزون داخل كيس في إحدى الدور المهدمة"، مؤكدة أنه "مازالت العملية مستمرة".

وتابع البيان ان "العمل الاستباقي للقوات الأمنية تكون نتائجه إيجابية عالية المستوى وتحقق الأهداف المرسومة في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف قواطع المسؤولية".

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