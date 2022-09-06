من 9 بنود.. تحالف ’الموقف العراقي’ يطرح خارطة طريق لحل الأزمة - عاجل

2022/09/06 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت عدة قوى سياسية، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف تحت عنوان (تحالف الموقف العراقي)، يسعى الى إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة بعيدة عن "معادلة الفشل والفساد"، طارحة 9 نقاط لحل الازمة السياسية الراهنة.

ونص بيان التحالف والذي تلقته (بغداد اليوم)، على أنه "في ظل هذه الظروف العصيبة والازمة المتراكمة وصراع الارادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفا في الصراع والنزاع وهي كل من

١-حركة كفى

٢-حزب الامة العراقية

٣-حركة واثقون

٤-المجلس العراقي الديمقراطي الموحد

٥-الجبهة الفيلية

٦-حركة وعي الوطنية

ان تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى اعادة بناء الدولة وتاسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة اليوم ننطلق في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع".

وأكد البيان على أنه "يدعو تحالف الموقف العراقي القوى الوطنية المستقلة الى تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وازاحتها"، مشيرا الى أنه "ستكون يد التحالف ممدودة الى جميع الراغبة في التغيير".

وبخصوص الازمة الراهنة يطرح التحالف خارطة حل بالبنود الاتية :-

اولا

اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة

ثانيا

تشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن اطراف الصراع والنزاع تاخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية

ثالثا

يدعو التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة لممارسة دور ايجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة امامه منذ الشهر الخامس غدا والايعاز لمجلس النواب باصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقا للمادة ٦٤ من الدستور

رابعا

اعتماد الحوار كاسلوب لحل الازمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة اشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول ان نطلب حلا من اطراف الازمة ذاتها

خامسا

تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة باكثرية المقاعد فور اعلان النتائج

ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية باشراف امميا واسع

سادسا

حظر الاحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة

سابعا

تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة

ثامنا

يدعو التحالف القضاء العراقي المستقل الى فتح الملفات الاتية :-

ملف قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء)

ملفات فساد واهدار المال العام

ملف التسريبات الصوتية

محاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة واهدار مواردها

تاسعا

في الوقت نثمن به الجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الامنية والعسكرية ندعو الى عدم زجها في صراعات سياسية، وموقفنا يبقى عراقيا قح".

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