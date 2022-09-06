شرطة الديوانية تعلن بدء خطتها الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين

2022/09/06 | 14:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الديوانيه - واع - صفات حسين أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية،اليوم الثلاثاء،مباشرتها بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بزيارة الأربعينية.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة شرطة الديوانية نفذت خطتها الامنية في عموم المحافظة والطرق المؤدية للزائرين لحمايتهم وحماية المواكب الحسينية وتامين الطريق لهم وكذلك تقديم الخدمات".واضاف ان" القوات الامنية المكلفة بتأمين الحماية لزوار اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) نفذت مهامها ومن خلال لقاء مع عدد من الضباط والمنتسبين التأكيد على ضرورة متابعة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية التي يسلكها الزائرين بما يضمن نجاح الخطة الأمنية التي تم اعدادها لحماية الزائرين متوجهين باتخاذ أعلى درجات التنسيق الأمني والاستخباري مع مختلف الأجهزة الامنية المشتركة في تنفيذ الواجب من أجل ضمان انسيابية حركة الزائرين وتأمين الحماية لهم ضمن قاطع المسؤولية".





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