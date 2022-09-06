800 متطوع من العراق وخارجه يشاركون بتنفيذ الخطة الطبية للعتبة الحسينية خلال زيارة الاربعين

2022/09/06 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الثلاثاء، عن خطة زيارة الاربعين

المباركة بمشاركة 800 متطوع من داخل

وخارج العراق وبالتنسيق مع شعبة جمعية

كشافة الوارث بالعتبة المطهرة .

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