الحلبوسي يبحث الاوضاع الخدمية والتنموية مع ممثلي الانبار (صور)

2022/09/06 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الثلاثاء، الاوضاع الخدمية

والتنموية في الانبار خلال لقائه

المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن

المحافظة .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

النواب، في بيان تلقته وكا

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