2022/09/06 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة الشركة للعام الحالي تركز على ثلاثة محاور .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 قطارا يشارك فيها.. وزارة النقل تعلن خطة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20 قطارا يشارك فيها.. وزارة النقل تعلن خطة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).