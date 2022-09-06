"فيتش تتوقع نمو الاقتصاد العراقي 8% في عام 2022

2022/09/06 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعراق بنحو 8% في عام 2022، بعد أن كان 3% في عام 2021.وذكرت الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع متوسط إنتاج النفط السنوي سيؤدي إلى انتعاش بنسبة 11% في إجمالي الناتج المحلي …

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