2022/09/06 | 15:19 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعراق بنحو 8% في عام 2022، بعد أن كان 3% في عام 2021.
وذكرت الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع متوسط إنتاج النفط السنوي سيؤدي إلى انتعاش بنسبة 11% في إجمالي الناتج المحلي …
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وذكرت الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع متوسط إنتاج النفط السنوي سيؤدي إلى انتعاش بنسبة 11% في إجمالي الناتج المحلي …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيتش تتوقع نمو الاقتصاد العراقي 8% في عام 2022) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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