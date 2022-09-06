المالية العراقية تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعيينات بوزارة الصحة

2022/09/06 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة المالية العراقية إنها خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها الصادر في 25 أغسطس/ آب الماضي، المتعلق بتعيينات خريجي العلوميين في وزارة الصحة.وأضافت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها بانتظار رد الأمانة العامة …

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