استهدفت المتسولين والمخمورين.. حصيلة عملية أمنية في بغداد

2022/09/06 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على 41 مخمورا وضبط 166 سيارة و1037 دراجة نارية مخالفة في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة شؤون الشرطة، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نجدة بغداد ألقت القبض على (41) مخمورا وضبط (155) سيارة و(1037) دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية والقبض على (50) متسول ضمن عموم بغداد".

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