تدمير وكر للإرهابيين والعثور على مواد متفجرة في بابل (صور)

2022/09/06 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تدمير وكر للإرهابيين والعثور على مواد متفجرة خلال عملية استباقية لتأمين زيارة الأربعين ضمن محافظة بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها شرعت بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".وأضافت أن "المفارز تمكنت وخلال واجباتها المكلف بها في مناطق جرف النصر والرويعية والبهبهاني من تنفيذ عملية تفتيش بالتعاون مع استخبارات محافظتي كربلاء وبابل ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد الشعبي، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله افرشة ومعدات طبخ ومواد غذائية ضمن منطقة البهبهاني، كما عثرت على ٢٥ كغم من مادة TNT ضمن منطقة الرويعية مخزون داخل كيس في إحدى الدور المهدومة".

وأشارت إلى، ان "العمل الاستباقي للقوات الأمنية تكون نتائجه إيجابية عالية المستوى وتحقق الأهداف المرسومة في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف قواطع المسؤولية".

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