2022/09/06 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كلفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية زعيمة حزب المحافظين ليز تراس رسميا بتشكيل الحكومة في بريطانيا.وكانت الملكة قد قبلت في وقت سابق اليوم إستقالة جونسون من منصب رئيس وزراء بريطانيا.وتتولى ليز تراس الثلاثاء رسميا منصب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



الملكة اليزابيث تكلف ليز تراس بتشكيل الحكومة الجديدة في بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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