2022/09/06 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تفقّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الثلاثاء يرافقه محافظ الأنبار السيد علي فرحان الدليمي، عدداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة الرمادي وأطرافها.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه/المركز الخبري الوطني/، الحلبوسي اطّلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..الحلبوسي يتفقد عدداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة الرمادي وأطرافها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور ..الحلبوسي يتفقد عدداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة الرمادي وأطرافها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور ..الحلبوسي يتفقد عدداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة الرمادي وأطرافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).