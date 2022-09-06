تقرير يرصد هجرة 400 ألف روسي منذ بدء الحرب

2022/09/06 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مجموعة “آر بي سي” الإعلامية الروسية، مساء الاثنين، بأن نحو 419 ألف روسي قد غادروا البلاد خلال النصف الأول من عام 2022 – أي ضعف العدد المسجل العام الماضي .

وأشارت “آر بي سي” إلى أن هذا العدد يمثل أيضاً المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تشهد فيها روسيا هجرة إلى الخارج، أعلى من الهجرة الداخلية، والتي سجلت حوالي 322 ألفاً.

ولم يتطرق مكتب الإحصاء الروسي “روستات” إلى أي تفاصيل عن جنسية المهاجرين.

يشار إلى أن روسيا كانت عادة ماتجذب المهاجرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة، ولكن حركة الهجرة هذا العام، كانت في الاتجاه الآخر، حيث غادر 369 ألف شخص روسيا إلى هذه الدول، في حين قدم منها إلى روسيا 295 ألفا فقط.



واختار نحو 80 ألف شخص أوكرانيا وجهة لهم.

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