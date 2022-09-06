فلسطين تدين “الاقتحام الدموي” للاحتلال الإسرائيلي لجنين

2022/09/06 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “الاقتحام الدموي” الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، لمدينة جنين، وضواحيها ومخيمها بنحو آلية عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الاقتحام أسفر عن مقتل شاب “29 عاماً”، وإصابة 16 آخرين بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطيرة، بالإضافة إلى ترويع وترهيب السكان الآمنين العزل في منازلهم.

واعتبرت الوزارة أن “اقتحام جنين بهذه الوحشية حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الإسرائيلي الممنهج والمتعمد لتكريس المدخل الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بعيدا عن السياسة، أو أية مقولات تتعلق بالسلام، والحلول السياسية للصراع”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن “ما تقوم به دولة الاحتلال هو تدمير ممنهج لفرصة تحقيق السلام ودعوات إسرائيلية رسمية وعلنية لتفجير ساحة الصراع”، وحمَّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن “الجرائم اليومية التي يتم توظيفها لصالح التنافس الانتخابي في إسرائيل”.

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