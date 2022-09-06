خلال تفتيش دقيق.. إحباط عملية إدخال كمية من المواد المخدّرة داخل سجن في بغداد

2022/09/06 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية إدخال كمية من المواد المخدرة إلى داخل سجن في بغداد.

وقال المصدر، أن “قوة من اللواء الثامن/ الفرقة الثانية/ شرطة اتحادية، الماسكة ‏لسجن العدالة وخلال التفتيش الدقيق للمراجعين من ذوي السجناء، تمكنت من إلقاء القبض على متهم كان ‏يروم زيارة شقيقه النزيل في السجن والمحكوم عليه عن قضية قتل بالسجن المؤبد وضبط بحوزته ‏‏55 حبة مخدرة مختلفة الأنواع وكمية من مادة الكريستال”.

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