2022/09/06 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت صحيفة "غارديان" على وثيقة قضائية سعودية بشأن الحكم الصادر على نورا القحطاني، وهي امرأة سعودية، حُكم عليها مؤخرًا بالسجن 45 عامًا، بتهم استخدام الإنترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر أكاذيب عبر تغريدات"، من بين جرائم أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سمعة الملك وولي العهد".. وثيقة تكشف "أسباب" سجن السعودية نورة القحطاني 45 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سمعة الملك وولي العهد".. وثيقة تكشف "أسباب" سجن السعودية نورة القحطاني 45 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).