زيدان يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دعم واشنطن للقضاء

2022/09/06 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق

زيدان، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير

الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط

باربرا ليف.

وذكر بيان لإعلام القضاء وتلقته وكالة

نون الخبرية، أن "زيدان بحث مع ليف الدعم

ال

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