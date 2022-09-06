تصديق اقوال المتهم بجريمة قتل موقوف داخل استئناف نينوى

2022/09/06 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الموصل الأيمن، اليوم

الثلاثاء، اقوال المتهم عن جريمة قتل

متهم موقوف داخل مبنى رئاسة محكمة

استئناف نينوى، وتوقيف احد المحامين

وحماية المنشآت في المحكمة ومنتسبي

الشرطة القضائية المكلفين

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