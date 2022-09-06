مصرع واصابة 7 زائرين ايرانيين بحادث سير في ميسان

2022/09/06 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع

واصابة 7 زائرين ايرانيين بحادث

سير قرب ناحية المشرح التابعة لقضاء

الكحلاء في محافظة ميسان.

وقال المصدر، في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "حادث سير مروري قرب ناحية

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