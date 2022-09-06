المنافذ تكشف لـ(بغداد اليوم) حقيقة دخول زوار ايرانيين العراق دون تأشيرة

2022/09/06 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة دخول زوار ايرانيين دون تاشيرة.

وقال مدير اعلام الهيئة علاء القيسي لـ (بغداد اليوم)، إن "الهيئة اعتمدت سلسلة اجراءات مبكرة ومنها الممارسات الميدانية وتدقيق الجوازات والانتشار من اجل تسهيل دخول الزوار الايرانيين وبقية الجنسيات عبر المنافذ الحدودي باتجاه العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين".

وأضاف، أن "لا يمكن دخول اي زائر دون جواز رسمي ويخضع بعد ذلك الى تدقيق المعلومات وفق التعليمات قبل مغادرته المنفذ باتجاه العتبات المقدسة"، مؤكداً بأن "الحديث عن دخول زوار بدون تاشيرة غير دقيق ولم تسجل هكذا حالات اطلاقا".

وأشار الى أنه "لا تجري جباية اي اموال من الزوار لان دخولهم مجاني وفق الاتفاق بين العراق وايران خلال زيارة الاربعين"، مؤكداً بأن "زخم تدفق الزوار في تصاعد وزرباطية هو الاكثر زخما في الدخول وبلغ يوم امس اكثر من 73 الف زائر والاعداد في تزايد مستمر".

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