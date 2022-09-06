مصرع واصابة 6 زائرين ايرانيين غربي ميسان

2022/09/06 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص واصابة 5 زوار ايرانيين بحادث سير غربي ميسان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً لقي حتفه واصيب 5 اخرون من الزوار الايرانيين نتيجة حادث سير قرب ناحية المشرح غربي محافظة ميسان".

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