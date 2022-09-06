فيفا تطلق منصة NFT قبل كأس العالم في قطر

2022/09/06 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، منصة للرموز غير قابلة للاستبدال عبر شركة ألجوراند....

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