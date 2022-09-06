وسط أزمة إمدادات الغاز الروسي.. أي الدول الأوروبية ستعاني هذا الشتاء؟

2022/09/06 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، مع فرض روسيا المزيد من القيود على صادرات الغاز الطبيعي، مما يجبر الحكومات على إنفاق المليارات لحماية الشركات والمستهلكين من ارتفاع الفواتير وتوجه المنطقة نحو الركود.

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