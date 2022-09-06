النزاهة: الحبس الشديد لمدة 18 عام لمحافظ بابل الاسبق

2022/09/06 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت دائرة التحقيقات في الهيئة،اليوم الثلاثاء ،بصدور خمسة أحكام إدانةٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق، مُبيّنة أنَّ مجموع الأحكام التي صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحقِّ المُدان بلغ (18) سنة.أشارت الدائرة في […]

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