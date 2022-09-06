2022/09/06 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cGjaJ2irKW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استثمار أكبر حقل غازي في العراق سينهي التعامل مع إيران تماماً ؟! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استثمار أكبر حقل غازي في العراق سينهي التعامل مع إيران تماماً ؟! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).