عمليات ديالى للحشد تتحدث عن مهامها خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/06 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوضح قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الثلاثاء، اهم واجبات قطعاته بتأمين زيارة الأربعين وتفويج حشود الزائرين.

وذكر الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “الحشد يشرف على تأمين طرق منفذ المنذرية وجسر بحيرة حمرين لحماية قوافل الزائرين القادمين من خارج العراق”، مبينا ان “الالوية 20 و23 و24 و110 مسؤولية حماية الطريق المذكور إضافة الى واجبات اللواء 28 بطريق بابا محمود وصولا الى المنذرية”.

وأضاف ان “هناك مهام أخرى كلفنا بها اللواء الرابع إضافة الى قوة من اللواء 62 لتفعيل الدور الاستخباري وتثبيت نقاط جديدة ومرابطات على طول الطرق”، مشيرا الى “إعادة الخطة النارية لمعاجلة الأهداف الطارئة”.

وتابع الموسوي، ان “الحشد ركز أيضا على الجهد اللوجستي والخدمي والصحي لإنجاح الزيارة المليونية”.

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