الموافقة على مذكرة تفاهم أمنية بين وزارتي داخلية العراق والسعودية

2022/09/06 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني ، الثلاثاء، على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، فيما بحث خطة منع التداخل بين مهام الجيش والشرطة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد جلسته السادسة عشرة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس،وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، أبرزها موضوع (خطة منع التداخل بين مهام الجيش والشرطة في المحافظات التي فيها قيادات عمليات)".

وأضاف انه "تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب مستشار الأمن القومي وعضوية السادة ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية في الوزارات والجهات كافة ( الدفاع ، الداخلية ، قيادة العمليات المشتركة، الأمن الوطني ، المخابرات ، مكافحة الإرهاب ، الحشد الشعبي ، إضافة إلى أية جهة أخرى ترى اللجنة استضافتها )، وتكون مهمتها مراجعة الخطة موضوع البحث، وإعادة النظر فيما ورد فيها، وفقا للملاحظات المطروحة في هذه الجلسة، وتطويرها والخروج برؤية موحدة بهذا الصدد".

وتابع "كما وافق المجلس على إبرام (مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية)".

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