الاطار: الاطراف الدولية تسعى لعرقلة مشوار تشكيل الحكومة

2022/09/06 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم القيادي في كتلة صادقون علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، اطلرافا دولية بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الفتلاوي، لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك أطرافا دولية إقليمية وعالمية لا تريد للإطار التنسيقي الشيعي تشكيل الحكومة الجديدة حتى لا تكون هذه الحكومة متصدية لأي مشاريع خارجية تريد تهديد الامن القومي العراقي والتدخل بالشأن العراقي على مختلف الأصعدة".

وأكد على أن "قوى الاطار التنسيقي ماضية بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على افشال جميع مخططات القوى الدولية، للحفاظ على الامن القومي وسيادة البلاد، والمحافظة على الوضع الاقتصادي، التي تريد بعض الدول تهديمه".

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