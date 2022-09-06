مسؤولة أميركية تواصل لقاءاتها في العراق: صوت الصدر يجب أن يُسمَع بالحوار

2022/09/06 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي

لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التي

تزور العاصمة العراقية بغداد منذ يومين

على رأس وفد من وزارة الخارجية، أنّ

بلادها تتابع المشهد السياسي في العراق

"بدقة"، مشددة على

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