علنية السري وسرية العلني

2022/09/06 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: منقذ داغر

الدولة بلا أسرار، كالحصنِ بلا أسوار!

هذه قاعدة عرفتها كل مؤسسات الدول منذ

أختراعها، لذا قال أبن خلدون ما معناه:

أذا تفشت أسرار السلطان فشلت سياسته مع

قومه.





في العراق لا يمر يوم دون

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