2022/09/06 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بصدور خمسة

أحكام إدانةٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق،

مُبيّنة أنَّ مجموع الأحكام التي صدرت

بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحقِّ

المُدان بلغ (1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبس شديد 18 سنة.. 5 قرارات إدانة بحق محـافظ بابل الأسبق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حبس شديد 18 سنة.. 5 قرارات إدانة بحق محـافظ بابل الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).