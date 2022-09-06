الموافقة على ابرام مذكرة تفاهم السعودية.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً جديداً

2022/09/06 | 17:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة منع التداخل بين مهام الجيش والشرطة في المحافظات.

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