بعمليات منفصلة.. القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي صلاح الدين والأنبار

2022/09/06 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه “ما تزال مفارز الاستخبارات العسكرية في قواطع العمليات مستمرة بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه والقبض عليها، وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية شعبتيّ قيادة عمليات طوزخورماتو وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألويتها أسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين احدهم باحدى قرى طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، والاثنين الاخرين في سيطرة الشهيد اوس مدخل سامراء- الانبار ومنطقة الرمادي بالانبار”.

وأشارت إلى أنهم “من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب”، لافتة إلى أنه “تم تسليمهم الى جهة الطلب أصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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