الأمن الوطني يوافق على مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية العراقية والسعودية ويخرج بقرارات.. أهمها؟

2022/09/06 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، جلسته السادسة عشرة لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في العراق والسعودية.

وناقش المجلس، بحسب بيان لمستشارية الامن القومي، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث ناقش موضوع خطة منع التداخل بين مهمات الجيش والشرطة في المحافظات التي فيها قيادات عمليات.

وأوضح البيان، تم “التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب مستشار الأمن القومي وعضوية ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية في الوزارات والجهات كافة (الدفاع ، الداخلية ، قيادة العمليات المشتركة، الأمن الوطني ، المخابرات ، مكافحة الإرهاب ، الحشد الشعبي ، إضافة إلى أية جهة أخرى ترى اللجنة استضافتها)، وتكون مهمتها مراجعة الخطة موضوع البحث، وإعادة النظر فيما ورد فيها، وفقا للملاحظات المطروحة في هذه الجلسة، وتطويرها والخروج برؤية موحدة بهذا الصدد.

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