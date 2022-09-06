كيف تفاعلت بورصات الخليج مع قرار

2022/09/06 | 17:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء بورصات الخليج بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بعد قرار تجمع أوبك بلس بخفض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط بعد تراجعها في الآونة الأخيرة.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا ما يسمى بتحالف "أوبك بلس"، على خفض …

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