صور.. مقاتلات سعودية تحيط بقاذفة نووية أميركية في سماء المملكة

2022/09/06 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، لقطات تظهر مقاتلات سعودية ترافق قاذفة أميركية بأجواء المملكة.

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