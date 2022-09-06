التربية تعلن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الثاني) في نينوى

2022/09/06 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الثاني) في نينوى.

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