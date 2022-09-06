الحكومة العراقية تخصص 6 مليارات دينار لدعم الزيارة الأربعينية

2022/09/06 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:

رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستعمل حتى

اللحظة الأخيرة

ناظم: الكاظمي شدد على أن تعمل الحكومة

من دون انفعالات إزاء الأحداث الأخيرة

ناظم: مجلس الوزراء قرر عد كل من تو

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